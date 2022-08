Les agents de la brigade des douanes de Dax (Landes) ont réalisé la saisie de 8,5 kg de fentanyl, révèle le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué ce mardi.

Positionnés au niveau du péage de Castets le 11 août dernier, c’est lors du contrôle d’une voiture avec deux hommes à bord que les agents sont tombés sur sept paquets thermosoudés contenant des cachets de couleurs. Au total, 19.500 cachets de fentanyl sont dénombrés. La précédente saisie d’ampleur de cet opiacé remontait à 2019 : les douaniers de Dieppe avaient alors mis la main sur 10 kg de fentanyl.

Percée majeure en Amérique du Nord

« Ce médicament classé comme stupéfiant en France est un analgésique, 100 fois plus puissant que l’héroïne, et fait l’objet d’une surveillance très étroite » précise le ministère de l’Economie et des Finances. « Le fentanyl et ses dérivés, dont l’utilisation est détournée, connaissent une percée majeure en Amérique du Nord depuis plusieurs années, provoquant des dizaines de milliers d’overdoses et une explosion des saisies. »

A l’issue de la retenue douanière, les deux suspects ont été remis à la police judiciaire de Bayonne.