Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les alertes météo s’enchaînent cet été. Après la canicule, c’est au tour des orages d’inquiéter. Le temps ce mardi sera ainsi dominé par une forte dégradation orageuse sur le pourtour du Golfe du Lion, avec cinq départements placés en vigilance orange orage.

Les départements concernés sont le Tarn, l’Aveyron et l’Aude à compter de 16 heures, puis l’Hérault et le Gard à partir de 18 heures, selon le premier bulletin matinal de Météo-France. Ces orages seront accompagnés d’une forte activité électrique, de fortes chutes de grêle et de forts cumuls de précipitations.

Alors que se profile le 2 octobre prochain un scrutin particulièrement polarisé, les deux favoris de la présidentielle brésilienne entrent aujourd’hui en piste. Lula et Jair Bolsonaro, lancent officiellement leur campagne dans des lieux qui ont profondément marqué leur carrière politique.

Favori des sondages, Lula va visiter une usine Volkswagen dans son fief de Sao Bernardo do Campo, zone industrielle où il a été tourneur-fraiseur, avant de devenir leader syndical. Jair Bolsonaro, lui, se rendra à Juiz de Fora, où il avait frôlé la mort lors d’un attentat à l’arme blanche il y a quatre ans. Les deux candidats sillonnent déjà le pays depuis plusieurs semaines, mais la campagne officielle, avec meetings et distribution de tracts, n’est autorisée qu’à partir de ce mardi. Les spots télévisés ne seront diffusés qu’à partir du 26 août.

Et encore une médaille de la plus belle des couleurs à Rome pour les Bleus. Aux championnats d’Europe de natation, la France comptabilise désormais huit podiums, dont trois sur la plus haute marche. Lundi, Maxime Grousset, Charles Rihoux, Charlotte Bonnet et Marie Wattel ont été sacrés champions d’Europe du relais mixte 4x100 nage libre. Avec un chrono de 3 min 22 sec 80, les Tricolores se sont imposés devant la Grande-Bretagne (3 : 23.30) et la Suède (3 : 23.40).