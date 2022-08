Plus de 110 hectares de végétation ont brûlé ce lundi dans les Pyrénées-Orientales, nécessitant la mobilisation de 400 pompiers, selon le SDIS 66. Le feu s’est déclaré peu avant 3 heures du matin près de Caudiès-de-Fenouillèdes et ne menaçait pas de zone habitée. Poussées par la Tramontane, un vent de nord-ouest, les flammes se dirigeaient vers une zone montagneuse, selon les pompiers.

Cinq avions et un hélicoptère bombardiers d’eau ont alors été dépêchés sur place. "Le feu n’est toujours pas maîtrisé. On espère que le vent va baisser en début d’après-midi", a dit le capitaine Brice Lafontaine, du Service d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales.

#FeuxDeForêt | 🔥 Le chiffre du jour : 2 000



➡ C'est le nombre d'ha de forêts, de landes et de maquis brûlés dans le département depuis le début de l'été, soit 4 ✖️ plus que les autres étés



A l'approche du beau temps et des périodes sèches, adoptez les bons comportements 🌲 pic.twitter.com/LGBfEdGyoW — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) August 15, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’autre grand feu d’Occitanie, qui a ravagé 1.360 hectares dans l’Aveyron, a été "fixé" par les pompiers, a annoncé ce lundi la préfecture dans un communiqué.