La vie est de plus en plus chère pour les étudiants français. Selon une enquête du syndicat étudiant Unef publiée ce lundi, le coût de la vie augmente fortement pour eux en raison notamment de la hausse de l’inflation.

Augmentation des loyers, restauration universitaire plus onéreuse et revalorisation insuffisante des bourses, pour l’année 2022-2023, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47 %, alors que l’inflation s’élève à 6,1 %, indique l’Unef. Cette hausse représente un budget supplémentaire nécessaire de 428,22 euros pour l’année, soit 35,7 euros de plus par mois.

Des étudiants dans une « précarité extrême »

Le coût de « la quasi-totalité des postes de dépenses » augmente, à l’exception de celui du transport car les prix sont stabilisés par les politiques publiques locales, explique le syndicat. En parallèle, « les politiques publiques des gouvernements Macron envers les étudiants sont bien en deçà des attentes », dénonce l’Unef, proche de la gauche.

Le gouvernement prévoit notamment de revaloriser les bourses étudiantes de 4 % à la rentrée. Mais cette hausse reste insuffisante, selon le syndicat, car elle est inférieure à l’inflation.

Pour l’organisation étudiante, cette enquête révèle la « précarité extrême » des étudiants et met en lumière la nécessité de mettre en place une « protection sociale » pour ces jeunes en formation et en insertion. Le syndicat propose de créer une allocation autonomie « d’un montant suffisant pour vivre, à destination de l’ensemble des étudiants » et calculé sur leurs revenus propres plutôt que celui de leurs parents.