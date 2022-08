Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’Iran dément « catégoriquement » tout lien avec l’agression et blâme Salman Rushdie

L’Iran, après trois jours de silence, a nié lundi « catégoriquement » toute implication dans l’attaque au couteau perpétrée aux Etats-Unis contre Salman Rushdie, en faisant porter la responsabilité à l’auteur des « Versets sataniques », 33 ans après la fatwa de l’ayatollah Khomeiny condamnant à mort l’écrivain.

« Nous démentons catégoriquement » tout lien entre l’agresseur et l’Iran, et « personne n’a le droit d’accuser la République islamique d’Iran », a affirmé Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans sa conférence de presse hebdomadaire. « Dans cette attaque, seuls Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d’être blâmés et même condamnés », a jugé le porte-parole iranien.

Des milliers de pèlerins célèbrent l’Assomption à Lourdes

Des milliers de pèlerins de tout âge et origine ont participé dimanche, à la veille d’une messe de l’Assomption, à une procession aux flambeaux à la gloire de la Vierge Marie au sanctuaire catholique de Lourdes, où 1,6 million de fidèles sont attendus cette année.

Quelque 15.000 personnes, selon la direction du sanctuaire, ont marché dimanche, peu après la tombée du jour, flambeau en main, derrière une statue blanche de la Vierge Marie, chantant et récitant à de nombreuses reprises des « Je vous salue Marie ». Ce lundi, une messe de l’Assomption doit avoir lieu. La foule était précédée par des centaines de malades en fauteuil roulant. Les restrictions sanitaires ont beaucoup réduit le nombre de pèlerins venant à Lourdes depuis 2020.

Un Palestinien tué lors d’un raid israélien à Jérusalem-Est

Un Palestinien a été tué ce lundi après avoir tenté selon la police israélienne de poignarder les forces de l’ordre qui menaient une opération dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. Mohammed Shaham, un Palestinien de 21 ans, a reçu une balle dans la tête tirée à bout portant par les forces israéliennes au domicile familial, a affirmé son père Ibrahim, selon l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

La police a indiqué avoir lancé une opération dans la nuit afin de localiser des armes à Kafr Aqab, un quartier de Jérusalem-Est situé derrière la « barrière de sécurité » israélienne et jouxtant la ville de Ramallah en Cisjordanie. « Un suspect qui a tenté de poignarder nos combattants a été neutralisé », a rapporté la police dans un communiqué, précisant qu’il avait succombé à ses blessures dans un hôpital militaire.

Liaison aérienne rétablie entre les îles Cook et Tahiti

Une liaison aérienne entre les îles Cook et Tahiti a été rétablie ce week-end, après presque deux ans d’isolement pour le petit archipel anglophone du Pacifique, et devrait faciliter la venue de touristes de l’hémisphère Nord. La compagnie aérienne Air Rarotonga a assuré samedi (dimanche à Paris) son premier vol entre Tahiti et Avarua la capitale de cet archipel océanien après presque deux ans d’arrêt pour raisons sanitaires, en espérant que cette liaison permette de conquérir de nouveaux marchés touristiques en Europe et en Amérique du Nord, a constaté un journaliste de l’AFP.

En début d’année déjà, les rotations aériennes avaient repris entre les îles Cook, peuplées de moins de 15.000 habitants, et la Nouvelle-Zélande, située 3.000 km plus au sud, et principal marché émetteur : 76 % de 172.000 touristes des Iles Cook étaient kiwis en 2019.

Euro d’athlétisme : Kevin Mayer abandonne le décathlon après la première épreuve

Sacré champion du monde il y a trois semaines à Eugene (Etats-Unis), Kevin Mayer a abandonné le décathlon dès la première épreuve, le 100 m, aux Championnats d’Europe d’athlétisme, ce lundi à Munich (Allemagne).

Kevin Mayer (30 ans) a coupé son effort autour des 70 mètres. Puis il a salué de la main le public du stade olympique de Munich et expliqué quelques instants plus tard s’être « arrêté avant de se blesser ». Le double vice-champion olympique du décathlon faisait face à un enchaînement inédit de deux décathlons en trois semaines et avait prévenu qu’il ne « prendrait pas de risque » à la moindre alerte physique.