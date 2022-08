Gérald Darmanin a demandé vendredi aux préfets d'« être particulièrement vigilants » voire d’annuler les traditionnels spectacles pyrotechniques du 15 août en raison de « risques accrus d’incendies » alors que la France est confrontée à plusieurs feux de grande ampleur attisés par une sécheresse historique.

« Je vous demande d’examiner, en lien étroit avec les maires concernés, l’opportunité de maintenir ces manifestations et de prendre, si nécessaire, à votre niveau une mesure administrative d’interdiction de ces évènements », écrit le ministre de l’Intérieur dans un télégramme consulté par l’AFP.

Plusieurs arrêtés d'interdiction

Les préfets doivent veiller à ce que les maires observent « une application stricte des dispositions réglementaires » encadrant les feux d’artifice, notamment « les conditions climatiques et météorologiques », le « choix du site », les « distances de sécurité » et la « mobilisation de moyens humains et techniques adaptés ».

Un nombre déjà important de préfectures (Gironde, Landes, Aveyron, Creuse, Corrèze, Drôme, Ardèche, Haute-Garonne, Vosges, Moselle, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, etc.) ont déjà pris des arrêtés d’interdiction d’usage des feux d’artifice.