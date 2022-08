Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Canicule : Vendredi, journée la plus chaude de la semaine, les feux continuent

Un avant-goût de 2050. La troisième canicule de l’année en France atteint son pic ce vendredi avec entre 38 et 41 °C dans le pays. Une chaleur qui épuise les centaines de pompiers français et désormais européens engagés d’est en ouest sur de multiples incendies. Dix-neuf départements du sud-ouest au Finistère sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Le seuil des 40 °C n’avait été dépassé qu’une fois dans les années 1960 et une fois dans les années 1970 en France. Sur la zone du pire feu de forêt français du moment, près de Landiras, en Gironde, il devrait encore faire 37 °C vendredi. Trois fois plus d’hectares en France ont brûlé que la moyenne annuelle des dix dernières années.

Perquisition chez Donald Trump : L’ex-président favorable à la publication du mandat demandée par le ministre de la Justice

Trois jours après la spectaculaire perquisition du FBI chez Donald Trump, en Floride, le ministre de la Justice, Merrick Garland, est sorti de son silence et a engagé une partie de poker avec l’ancien président. Il a confirmé qu’il avait personnellement autorisé la demande pour obtenir un mandat de perquisition. Et, en pleine tempête politique, le département de la Justice (DOJ) a déposé un recours pour que le mandat et l’inventaire des documents saisis soient rendus publics. Banco, a répondu Donald Trump sur Truth Social jeudi soir, un peu avant minuit. « Non seulement je ne m’oppose pas à la publication des documents liés à cette perquisition anti-américaine et injustifiée, mais je vais aller plus loin en encourageant leur publication immédiate », a-t-il écrit.

Masters 1000 : Gaël Monfils, touché au pied droit, abandonne en 8e à Montréal

Gaël Monfils blessé au pied droit, a dû abandonner jeudi en 8e de finale du Masters 1000 de Montréal, alors qu’il était mené 6-2, 0-2 par le Britannique Jack Draper (82e) Le Français, 20e mondial, faisait au Canada son retour sur les courts, après trois mois d'absence dus à une blessure au talon droit. C’est sur un appui anodin qu’il a semblé foudroyé dans cette zone du pied, s’effondrant ensuite au sol. Le Parisien, revenu boitant lourdement sur le court pour tenter de reprendre le jeu, a finalement décidé de ne pas continuer la partie.