Si vous êtes surveillant (aussi appelés assistants d’éducation), félicitations vous pourrez maintenant prétendre à un CDI… Si vous avez déjà six années de CDD au compteur. Le décret a été publié au Journal officiel ce jeudi, suite à des débats à l’Assemblée nationale sur une proposition du groupe socialiste.

Une partie des 60.000 assistants d’éducation (AED) de l’Hexagone est actuellement mobilisée dans un mouvement de grève. Toutefois, « le travail et l’engagement des assistants d’éducation sont désormais sécurisés », affirme le ministre de l’Education Pap Ndiaye sur Twitter ce jeudi.

Grâce à ce décret signé par le @gouvernementFR, ils auront la possibilité, après 6 ans d’exercice, de signer un CDI.



L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le temps partiel comptabilisé

Les surveillants « sont recrutés pour des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée », précise le décret.

Les établissements scolaires peuvent toutefois refuser de renouveler le contrat en CDI mais ils devront alors justifier leur décision. De plus, les six années d’exercice comptent même si le « pion » est à temps partiel.

Une avancée ou une déception ?

A l’origine, le texte d’initiative socialiste prévoyait une CDIsation immédiate des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et des AED ainsi que la possibilité pour ces personnels de l’Education nationale de toucher une prime spécifique quand ils exercent dans des établissements scolaires de l’enseignement prioritaire. Lors des débats à l’Assemblée, la majorité a toutefois refusé ces propositions, leur préférant une possible CDIsation au bout de six ans pour les AED et trois pour les AESH.

Ce sont des « avancées, qui mine de rien, sont importantes », a souligné la Modem Géraldine Bannier. « Nous n’avons pas à rougir », a abondé la marcheuse Jacqueline Dubois. « Il y a quelques avancées mais quelle déception », lui a opposé l’UDI Béatrice Descamps soulignant la moyenne des rémunérations réelles des AESH plaçant ces personnels sous le seuil de pauvreté​ tandis que François Ruffin (LFI) faisait le réquisitoire de LREM, à coups d’amendements : « en quoi ce CDI a-t-il quelque chose d’inquiétant ? », a répété le député de la Somme.