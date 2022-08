L’amour à la plage, ahouchachacha ? Pas toujours… Selon une étude britannique réalisée par une entreprise de location de voitures anglaise, et relayée par le Dailymail en 2019, un couple sur dix se sépare après avoir passé des vacances en amoureux. Par ailleurs, sur 2.000 adultes interrogés par la société Holiday Autos, 40 % des couples se disputent au moins une fois par jour durant les vacances.

Les décors sont multiples et variés : les road trip, les vacances à la plage, les séjours en ville ou en famille. De quoi gâcher la pause estivale… Certains se disputent également avant même le grand départ.

Alors faites-vous partie des personnes qui ont vécu des vacances si horribles avec leur partenaire que vous avez décidé de rompre en rentrant ? Avez-vous préféré rompre avant même de vous gâcher l’été, et pourquoi ? Avez-vous tenu le coup malgré les disputes (et de quelles façons) ? Les vacances d'été, finalement, c’est pas mieux quand on est célibataire et libre ?