Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les incendies ne se calment pas en Gironde. Les flammes ont même entraîné l’évacuation de près de 10.000 habitants, selon un bilan dressé à 18 heures mercredi par la préfecture du département. L'incendie qui ravage la forêt des Landes de Gascogne, dans le sud de la Gironde, autour de Saint-Magne et Belin-Béliet, et dans le nord des Landes, a déjà détruit 6.200 hectares depuis mardi. « Très vigoureux », selon Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité en Gironde, le feu était mercredi soir « toujours en progression », au sud et à l’est de Landiras. Pour soutenir les pompiers, la Première ministre, Elisabeth Borne va se rendre sur place ce jeudi.

Il aura gardé le silence pendant six heures. Mercredi, Donald Trump a refusé de répondre aux questions de la procureure de New York lors d’une audition sous serment pour des soupçons de fraudes financières au sein de son entreprise. Deux jours après une perquisition spectaculaire du FBI chez lui, en Floride, l’ancien président a dénoncé une « chasse aux sorcières » justifiant son refus de coopérer. La magistrate, une élue démocrate, a pour sa part assuré qu’elle « poursuivrait les faits (et l’application) de la loi, où que cela conduise ».

Pour Carlo Ancelotti, le nom du prochain Ballon d’Or ne fait « plus aucun » doute : ce sera Karim Benzema. Il faut dire que le Français a une nouvelle fois été déterminant lors d’un match important pour le Real Madrid. Avec cette nouvelle performance de KB9, le club, vainqueur de la Ligue des champions en mai, a ainsi battu l’Eintracht Francfort 2-0 mercredi à Helsinki pour soulever la 5e Supercoupe de l’UEFA de son histoire. En marquant à la 65e, Benzema a égalé les 23 titres glanés par la légende Paco Gento sous le maillot merengue, mais aussi soulevé son premier trophée en tant que capitaine officiel de la « Maison Blanche ».