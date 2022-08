Près de 10.000 habitants évacués. Dans un nouveau bilan dressé à 18 heures, la préfecture de la Gironde a annoncé que le nombre de personnes évacuées a continué de progresser dans la journée de mercredi. L'incendie qui ravage la forêt des Landes de Gascogne, dans le sud du département, autour de Saint-Magne et Belin-Béliet, et dans le nord des Landes, a détruit 6.200 hectares depuis mardi, soit 200 de plus dans la journée de mercredi.

🔥 En Gironde, l'incendie fait rage dans le secteur de Belin-Béliet, dégageant d'épaisses fumées. Plus de 1.000 pompiers sont engagés et 8.000 personnes ont été évacuées ! (© Pinck Pinck) pic.twitter.com/9CawUimlAl — Météo Express (@MeteoExpress) August 10, 2022



« Ce feu nous étonne, il a généré son propre vent, a tourné sur lui-même et a décidé de poursuivre sa route vers le nord, si bien qu’il a brûlé des zones qu’il avait déjà brûlées » souligne le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest délégué, Martin Guespereau. Ces incertitudes, alors que sa progression était surtout attendue vers le sud, justifient selon le préfet délégué ce nombre d’évacuations préventives. « Impossible de savoir comment l’incendie va progresser dans la nuit. »

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé qu'elle se rendrait sur place jeudi.

Un pompier grièvement brûlé

Si le feu a désormais atteint le département des Landes, où des évacuations ont aussi eu lieu, « il s’est surtout élargi de tous les côtés, et avec l’augmentation des températures on a un feu qui explose à certains endroits, explique de son côté le contrôleur général Marc Vermeulen, directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Actuellement, on est confronté à un axe de propagation vers le nord, avec la commune de Belin-Béliet qui est menacée. »

#incendie en #Gironde le feu poursuit sa progression près de Saint-Magne pic.twitter.com/durmqKukSq — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) August 10, 2022



Près de 1.000 pompiers sont désormais engagés sur le terrain. Quelques soldats du feu ont été légèrement blessés, et un a été plus grièvement brûlé aux jambes et au visage, a encore indiqué le préfet délégué, mais ses jours ne sont pas en danger. Une nouvelle maison a brûlé dans l’après-midi, ce qui porte à dix-sept le nombre d’habitations touchées. Deux camions de pompiers ont été détruits par les flammes. L’autoroute A 63, totalement enfumée dans ce secteur, reste partiellement fermée.

Risque maximum

« Nous sommes au maximum du risque d’amorce de feu, dans une période de sécheresse historique, rappelle encore Martin Guespereau. N’allez pas dans les massifs forestiers ces prochains jours », implore-t-il auprès de la population, et de prévenir que « les gendarmes sont de sortie. »

La préfecture a activé une cellule d'information au public, joignable au 0800 713 633 de 8h à 20h.