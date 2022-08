Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Un proverbe à avoir en tête quand vous serez dans les bouchons ce week-end. Bison futé a classé « rouge » la journée de samedi au niveau national, prévoyant une circulation difficile sur l’ensemble des grands axes et en particulier dans le Sud-Est de la France. Des bouchons sont en effet attendus tout le week-end en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen, en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A9.

Le trafic sera encore fluide vendredi dans le sens des départs avant ce week-end prolongé de l'Assomption, avec une journée classée « verte » sauf en Île-de-France et sur l’arc méditerranéen, que Bison futé colore en « orange ». Dans le sens des retours, la journée est classée « orange » au niveau national et « rouge » dans le Sud-Est.

Un samedi « noir » dans l’arc méditerranéen

La circulation sera « très difficile » samedi sur l’ensemble des grands axes, dans les deux sens. Bison futé annonce du « noir » dans l’arc méditerranéen et conseille aux automobilistes d’éviter d’emprunter l'A7 entre Orange et Marseille de 9 heures à 19 heures, ainsi que l'A9 entre Orange et Narbonne de 7 heures à 17 heures.

Le trafic sera moins dense pour le reste du week-end, avec un dimanche « vert » dans les deux sens, sauf dans le quart sud-est du pays. Le lundi 15 août, jour férié, s’annonce également fluide dans les deux sens, sauf en Île-de-France. Bison futé recommande de traverser ou de regagner la région parisienne avant 14 heures.