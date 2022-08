Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les près de 80 personnes, dont une vingtaine de plongeurs, mobilisées auront retenu leur souffle pendant six heures. Egaré depuis une semaine dans la Seine, le béluga est sorti de l’eau. Les sauveteurs manipulant les cordages ont dû s’y reprendre à plusieurs fois, entre 22 heures et 4 heures du matin, pour attirer l’animal dans les filets et la structure capable de le soulever hors de l’eau. L’opération périlleuse pour tenter de sauver le cétacé d’environ 800 kg n’est toutefois pas encore terminée. Son transport vers la mer reste soumis aux résultats des examens de santé réalisés juste après son extraction de l’écluse de Saint-Pierre-la Garenne dans l'Eure.

Le mercure va encore redevenir rouge écarlate. Ce mercredi, la canicule regagne en effet du terrain dans le Sud-Ouest avec des températures maximales prévues jusqu’à 40 degrés localement. Si vous voulez un peu de fraîcheur, il va falloir encore patienter quelques jours. La vague de chaleur devrait prendre fin dimanche avec des orages attendus dans toute la France. En attendant, 16 départements sont placés en vigilance orange canicule («Soyez très vigilant »), de la Loire-Atlantique aux Hautes-Pyrénées.

La justice anglaise va-t-elle brandir un carton rouge à Benjamin Mendy ? Accusé de huit viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle, le procès du champion du monde de football s’ouvre ce mercredi à Chester. Âgé de 28 ans, le footballeur est accusé par sept femmes et nie les dix chefs d’accusation, qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.