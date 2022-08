L'épisode caniculaire se poursuit. Selon Météo France, 18 départements sont placés en vigilance orange, principalement dans l’ouest du pays, où « la chaleur s’accentuera encore ce mercredi », annonce l’institut météorologique dans son dernier bulletin.

Les températures minimales seront en hausse, comprises souvent entre 18 et 21 degrés jusqu’au sud de la Loire et les maximales encore en hausse de 1 à 2°C. « Elles atteindront 34 à 37°C des Pays-de-Loire à Poitou-Charentes, et 36 à 38°C de façon généralisée sur le Sud-Ouest avec localement des pointes à 39 ou 40°C », poursuit Météo France.

Les 40 degrés bientôt dépassés, la chaleur s’étend au nord

Par la suite, « les fortes chaleurs vont continuer de s’étendre vers le nord-ouest puis le nord du pays. Les températures minimales seront en hausse, en particulier dans le Sud-Ouest. Sur les départements en vigilance orange, les températures maximales atteindront souvent 36 à 38°C, dans le Sud-Ouest, elles pourront même atteindre ou localement dépasser les 40°C », prévient Météo France.

En revanche, dans le Sud-Est et en particulier en basse vallée du Rhône, « les températures minimales et maximales seront en légère baisse mercredi. Le maintien du Gard et du Vaucluse en vigilance canicule ne se justifiant plus, ces départements repasseront en vigilance verte » demain matin peut-on lire dans le bulletin. Les températures devraient commencer à baisser par l’ouest dimanche prochain à l’approche d’une dégradation pluvio-orageuse.