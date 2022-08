L’incendie qui a débuté lundi dans la forêt de Pugle (Maine-et-Loire) au nord de Baugé-en-Anjou, a déjà brûlé environ 600 hectares et une cinquantaine de personnes ont été évacuées, a-t-on appris mardi auprès de la préfecture et des pompiers. « Le feu n’est pas fixé », indique le Codis du département ce mardi. Quelque 500 hectares supplémentaires sont menacés de partir en fumée.

Une cinquantaine de personnes évacuées

600 ha brulés

500 ha menacés

Une vingtaine de pts sensibles concernés

317👨‍🚒engagés & 107🚒déployés

Un Dash a été mis en œuvre dans la soirée et sera à nouveau déployé dans la matinée https://t.co/chV00XS5FY pic.twitter.com/Xi9a9reymI — Préfet de Maine-et-Loire 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet49) August 9, 2022



Selon la préfecture, sur la vingtaine de points sensibles concernés, « 317 hommes sont engagés et 107 véhicules » sont sur place. Un Dash [un bombardier d’eau] a également été mis en œuvre et a effectué plusieurs rotations dans la matinée de mardi. L’odeur de la fumée s’étend sur une grande partie du Maine-et-Loire, jusqu’à Angers et Cholet, mais aussi à Nantes en Loire-Atlantique, relate Ouest France.