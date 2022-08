Un incendie parti dans la soirée de lundi et toujours « en développement » mardi matin, a détruit 150 hectares de forêts dans le sud de la Charente, a annoncé la préfecture mardi. Une trentaine de personnes a dû être évacuée.

Plus de 220 pompiers sont mobilisés pour éteindre ce feu « en développement » sur la commune de Boisbreteau, limitrophe avec la Charente-Maritime, et « des moyens aériens – hélicoptère bombardier d’eau et Canadair – sont attendus » en renfort dans la matinée, a ajouté la préfecture. Environ 200 foyers étaient privés d’électricité après la coupure de deux lignes à haute tension par Enedis, le gestionnaire du réseau, selon la même source.

Avec déjà plus de 47.000 hectares brûlés depuis le début de l’année, la France a connu dès juillet un record de surfaces incendiées, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS), qui tient des statistiques comparables depuis 2006.