Un nouvel épisode caniculaire gagne le Sud-Ouest de la France, avertit ce lundi Météo-France qui vient de placer la Gironde et le Lot-et-Garonne en vigilance orange. Météo-France précise que l’intensité de cette vague de chaleur sera équivalente à la précédente qui a eu lieu début août avec des températures comprises cette après-midi entre 34°C et 36°C.

Ces deux départements rejoignent le Gard et le Vaucluse, eux aussi en vigilance orange canicule ce lundi. Météo-France indique que cette après-midi, les températures seront à nouveau comprises entre 35°C et 37°C dans l’intérieur des régions méditerranéennes, localement 38°C sur le piémont cévenol gardois. Elles seront également en hausse sur les départements du Sud-Ouest.

Appel à la vigilance de la préfecture

Dans un communiqué diffusé lundi après-midi, la préfecture de la Gironde prévient qu'au cours de la nuit de lundi à mardi « les températures devraient atteindre localement 21°C, et aller de 36°C à 38°C lors de la journée de mardi. » La préfecture appelle chacun à la plus grande vigilance. « Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées et les personnes sans abri. »

« En journée de mercredi, les températures continueront de monter atteignant 37 à 39°C, indique Météo France. La hausse s’accentuera en journée de jeudi avec encore 1 à 2°C supplémentaires. » Les minimales au cours des nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi seront comprises entre 18 et 23°C.