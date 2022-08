Les deux incendies qui se sont déclarés dimanche soir dans la forêt de la Double, dans l’ouest de la Dordogne, étaient « fixés » lundi matin après avoir brûlé près de 110 hectares, ont indiqué lundi les pompiers du département.

Quelque 120 soldats du feu luttent cependant « encore activement pour parfaire l’extinction de l’incendie, au vu des conditions météorologiques et de l’ampleur de l’incendie », ont ajouté les pompiers, précisant qu’il y avait toujours « beaucoup de foyers actifs ». Au « plus fort » des incendies, dimanche soir, quelque 230 sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour lutter contre ces feux sévissant dans des « zones de résineux », sur les communes dordognaises de La Roche-Chalais et d’Eygurande-et-Gardedeuil, distantes de 15 km l’une de l’autre.

« Pression incendiaire » sur la région

Deux Canadairs, un avion Dash et deux hélicoptères bombardiers d’eau ont également été déployés. Parmi les forces mobilisées sur place, des renforts pompiers de départements voisins étaient présents.

Près de 100 hectares de forêt ont été ravagés aux alentours de La Roche-Chalais, et 10 sur la commune d’Eygurande-et-Gardedeuil. Il s’agit du « plus gros incendie de la saison » en Dordogne, selon les pompiers.

Aucun blessé n’est à déplorer, et une maison a été évacuée. Les pompiers du département évoquent une actuelle « pression incendiaire » sur la région, où plusieurs feux ont été recensés ces jours-ci. La Dordogne est classée en risque « sévère » pour feux de forêt depuis jeudi.