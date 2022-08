La circulation s’annonce difficile ce samedi sur l’ensemble des grands axes, et en particulier dans le quart sud-est du pays, selon Bison futé, qui a classé rouge et noire cette nouvelle journée de chassé-croisé des vacances d’été. Le trafic routier était déjà dense ce samedi matin avec un niveau de bouchon qualifié d'« exceptionnel » par Bison futé, notamment dans la Drôme sur l’autoroute A7.

Dans le sens des départs, la journée de ce samedi est classée rouge au niveau national, et noire en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’arc méditerranéen. Elle est classée rouge sur l’ensemble du territoire dans le sens des retours. Le pic de bouchon est attendu entre 11h et 13h mais les difficultés resteront très élevées jusqu’à 20H, avertit le service public de l’information routière.

Dimanche plus calme

Pour échapper aux ralentissements, Bison futé conseille aux automobilistes de quitter ou de traverser l’Île-de-France après 12h, et d’éviter l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 9h à 12h, ainsi que l'A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 15h à 20h. Bison futé déconseille par ailleurs d’emprunter l'A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h.

La circulation sera plus fluide dimanche, avec une journée classée verte au niveau national mais orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’arc méditerranéen.