Attention si vous prenez la route pour partir en vacances, le trafic sera dense pour ce premier week-end du mois d’août. Bison futé a classé la France en orange ce vendredi dans le sens des départs. Ce sera moins chargé dans le sens des retours, en vert, sauf dans le quart sud-est du pays, en orange.

Samedi, cela risque d’être beaucoup plus compliqué et les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Dans les deux sens, Bison futé prévoit du rouge (circulation très difficile) partout. Et même du noir (extrêmement difficile) vers la Méditerranée.

Grosse journée samedi, retour à la normale dimanche

Pour cette journée, dans le sens des départs, l’organisme conseille notamment de quitter l’Ile-de-France après midi. Il est aussi recommandé d’éviter ces différents axes : l'A13 entre Paris et Rouen de 12 heures à 17 heures et entre Rouen et Caen de 11 heures à 17 heures ; l'A11 entre Paris et Le Mans de 11 heures à 16 heures ; l'A6 entre Beaune et Lyon de 9 heures à 13 heures ; l'A7 entre Salon-de-Provence et Marseille de 13 heures à 18 heures ; l'A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 9 heures à 12 heures ; l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 11 heures à 13 heures.

Dans le sens des retours, les recommandations sont les suivantes : regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures ; évitez l'A11 entre Le Mans et Paris de 15 heures à 17 heures ; l'A10 entre Bordeaux et Poitiers de 12 heures à 16 heures ; l'A7 entre Marseille et Salon-de-Provence de 9 heures à 14 heures ; l'A75 entre Montpellier et Clermont-Ferrand de 12 heures à 14 heures ; le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France de 15 heures à 19 heures.

Le trafic devrait être moins dense dimanche, classé vert dans les deux sens, sauf le quart sud-est en orange.