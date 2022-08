L’épisode caniculaire touche à sa fin pour certains, mais pas pour d’autres. Météo-France a levé vendredi l’alerte canicule dans une quinzaine de départements de l’est et du sud-est de la France, mais l’a maintenu au niveau orange dans neuf départements. Il s’agit de l’Ain, la Haute-Savoie, le Rhône, la Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Gard et le Vaucluse.

Pour ces départements, les températures seront généralement supérieures à 35 degrés, avec des pointes comprises entre 36 et 38 degrés, localement 39 degrés, précise Météo-France. Des orages, violents par endroits, sont également attendus, avec des risques de grêle et de précipitations qui pourraient être fortes par endroits, le tout accompagné de rafales de vents allant jusqu’à 70 à 80 km/h. Ils pourraient provoquer « localement des dégâts importants », alerte l’organisme de météorologie, qui appelle les habitants à la plus grande vigilance.

Débutée mercredi, cette vague de chaleur a touché dans un premier temps le Sud-Ouest avant de se déplacer sur la grande moitié est du pays, de l’Alsace à la région PACA. Au plus fort de son pic, 26 départements avaient été placés en vigilance orange canicule. Cet épisode est cependant moins long que le précédent, qui s’était terminé le 25 juillet et avait duré 14 jours.