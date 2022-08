Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Elisabeth Borne active la cellule interministérielle de crise face à la sécheresse « historique »

Sols asséchés, baisse des cours d’eau, restrictions… Face à une « sécheresse exceptionnelle » et une « situation historique que traversent de nombreux territoires », la Première ministre Elisabeth Borne a décidé d’activer la cellule interministérielle de crise, a annoncé ce vendredi Matignon. Elle se réunira dans la journée, selon une source gouvernementale. « Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays » et « les prévisions météo laissent présager que la situation pourrait perdurer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore », souligne Matignon.

Reprise de deux incendies dans les Alpes-de-Haute-Provence qui ont parcouru plus de 800 hectares

Le combat reprend. Les pompiers combattaient jeudi soir deux incendies pourtant fixés dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui ont repris mercredi et jeudi, totalisant plus de 800 hectares de forêt parcourus, a-t-on appris jeudi soir auprès de la préfecture. Le village de Niozelles, près de Forcalquier, préventivement évacué mardi en raison de l’incendie – qui toutefois ne menaçait pas les habitations – subissait une reprise de feu jeudi, selon un communiqué de la préfecture. A 80 kilomètres à l’est, dans la commune de Rougon, un autre incendie démarré le 26 juillet a parcouru plus de 600 hectares « après une reprise hier vers 13h00 », a également informé la préfecture. Quelque 400 personnes avaient dû être évacuées le 27 juillet d’un camping à Castellane face à la progression de ce feu sur la commune de Rougon, village perché sur les hauteurs du Parc naturel régional du Verdon.

Lyon donne le coup d’envoi de la rentrée de la Ligue 1

Avis aux supporters, l’heure de la reprise a sonné. Le championnat de France de football (Ligue 1) reprend ses droits ce vendredi et s’achèvera le 4 juin 2023 lors d’une saison rendue atypique par la Coupe du monde au Qatar, disputée cet automne et qui mettra le Championnat de France à l’arrêt pendant six semaines. Le coup d’envoi de l’exercice 2022-2023 colle aux standards habituels. A titre d’exemple, le cru 2021-2022 a été inauguré avec Monaco-Nantes le 6 août dernier. Le coup d’envoi de la saison 2022-2023 sera donné par les Lyonnais au Parc OL contre un promu, l’AC Ajaccio. Cette première rencontre d’un Championnat s’annonce périlleuse, avec exceptionnellement quatre descentes en deuxième division. Du côté de l’Europe, la Bundesliga démarre fort dès ce vendredi avec notamment le choc Bayern Munich-Eintracht Francfort entre deux clubs qualifiés pour la Ligue des champions, avant un prometteur Manchester City-West Ham dimanche en clôture de la première journée du Championnat anglais.