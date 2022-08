Ça va péter. L'épisode caniculaire que traverse la France évolue et si les températures restent indécemment élevées, elles vont désormais s’accompagner d’orages sur certains départements français. Météo France a placé ce jeudi une bonne partie de l’hexagone en vigilance orange (toutes les parties jaunes de la carte).

Vigilance orage France jeudi 4 aout 2022. - Météo France

Selon ses prévisions, des orages sont attendus cette après-midi sur les Pays de la Loire, dans le Centre-Val de Loire​, mais aussi au Nord-est de la Nouvelle Aquitaine vers La Rochelle. « En fin de journée, l’activité peut être ponctuellement forte, avec un petit risque de grêle et de rafales » sur ces régions indique Météo-France dans son bulletin. Dans la soirée, c’est l’Ile-de-France qui pourrait être touchée par des orages, puis le Grand Est entre Reims, Metz et Chaumont, ainsi qu’une partie de la Bourgogne-Franche-Comté vers Auxerre.

« La nuit prochaine et jusqu’à demain matin, des averses orageuses circulent du Limousin, du nord de l’Auvergne et de la Bourgogne à l’Ile-France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine », indique Météo-France. Vendredi après-midi des orages se développeront rapidement sur les Pyrénées, sur les Alpes et sur le Massif Central jusqu’aux Cévennes (renseignez-vous bien avant de partir en rando).