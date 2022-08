Si l’on en croit le classement établi par le site Lazeeva, Berlin serait la ville la plus « sexuelle » de l’Union européenne. Et vous pouvez en témoigner : en vacances ou durant vos échanges Erasmus, que vous ayez passé des heures ou des années dans la capitale allemande, Berlin est ou a été pour vous synonyme de liberté sexuelle, de libération sensuelle, d’expériences et d’ouverture d’esprit.

Racontez-nous vos anecdotes marquantes et symboliques de la facette « sexe » de Berlin. En quoi Berlin est-elle une ville ouverte d’esprit et engagée pour une sexualité positive, y compris dans la vie de tous les jours ? Est-ce selon vous une bonne ville pour explorer sa sexualité, et pourquoi ? Que peut-on faire, et ne pas faire ? Auriez-vous des expériences ou des endroits à recommander ? Comment situez-vous Berlin par rapport à d’autres villes sur les questions de sensualité mais aussi de sécurité d’un point de vue sexuel ? Pourriez-vous décrire cette facette de la ville en quelques mots ?