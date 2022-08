Il existe des débats au consensus impossible. Celui sur la limitation de vitesse à 80 ou 90 km/h sur les routes départementales fait partie de ceux que l’on prendra soin de contourner au repas de famille. Parce qu’entre notre lecteur Michel qui voudrait carrément « revenir à l’absence de limitation » et pour qui c’est « une excellente nouvelle » et Etienne qui hurle au « scandale » et souhaite qu’on ne dépasse pas les 70 km/h, il y a un fossé. Et la manœuvre pour éviter le sujet risque d’être complexe, puisqu’il revient régulièrement dans l’actualité.

Pas plus tard que début juillet, le Puy-de-Dôme a ainsi voté pour le retour des 90 km/h sur l’ensemble des routes départementales. Il vient grossir ainsi les rangs des départements ayant presque totalement renoncé aux 80 km/h​. Ainsi, l’Aveyron, l’Allier, la Creuse, la Corrèze, le Cantal et l’Ardèche ont également décidé relever à 90 km/h la limitation de vitesse sur les tronçons concernés comme le permet, depuis décembre 2019, la loi d’orientation des mobilités. Trente-huit autres départements ont également rehaussé cette vitesse de circulation, mais seulement sur une partie de leur réseau routier.

Pour plus de clarté (ou pas)

Le président du Puy-de-Dôme l’assure, le passage à 90 km/h est avant tout une question pratique. « Les autres départements limitrophes étaient déjà repassés à cette vitesse. On était enclavé, les gens ne savaient plus à quelle vitesse rouler », avance Lionel Chauvin à 20 Minutes. Même argument du côté du conseil départemental de l’Aveyron : le come-back aux 90km/h permet « une meilleure compréhension par l’usager » de la route.

Sauf que pour certains internautes, le retour aux 90 km sur une partie des départementales s’apparente à un véritable casse-tête : « On ne sait jamais si on peut rouler à 90 ou rouler à 80. » Une autre conductrice qui emprunte le col du Bonhomme entre les Vosges et le Haut-Rhin raconte que maintenant « sur le versant vosgien, on passe de 80 à 90 km/h tous les 600 mètres ».

La sécurité routière, le grand giratoire

Quand le gouvernement décide d’abaisser la vitesse des routes il y a quatre ans, le principal argument mis en avant est la sécurité routière. Une raison que bon nombre de nos lecteurs trouvent justifiée. « Manque de visibilité, sinuosité, étroitesse, chaussée très déformée de surcroît partagée avec les poids lourds qui s’en fiche… Le réseau départemental et national est déplorable », dénonce Paul. Quant à Matthieu, il assure que « sur nos routes de campagne, il est plus aisé d’anticiper un danger d’animal sauvage à 80 qu’à 90 km/h ». Mais l’argument de la sécurité routière est repris à une tout autre sauce par certains affirmant qu’à 80 km/h, la conduite est plus dangereuse. « J’ai l’impression de perdre mon attention au volant, j’ai tendance à regarder beaucoup plus ce qu’il y a autour de moi que la route ! », explique Philippe. « Plus on roule vite, plus on est vigilant comme les gendarmes », renchérit Richard.

Du côté du conseil départemental de l’Aveyron comme du côté de celui du Puy-de-Dôme, on assure avoir mené des études d’accidentologie sur toutes les voies et qu’elles n’ont pas fait « apparaître de zones accidentogènes » dans la plupart des cas. Les deux départements ont donc décidé de rétablir une vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur la plupart de leur réseau et de l’abaisser à 70 km/h sur quelques portions jugées plus à risques. Dans le Puy-de-Dôme, comme en Ardèche où la même décision a été prise pour la rentrée, on assure compenser avec des « investissements importants en faveur de la sécurité comme la rectification de virage et la modification du profil de la route ».

80 ou 90, qui sauvera la planète (et mon porte-monnaie) ?

Pour les « anti-90 » comme Philippe, rouler à cette vitesse est « une aberration alors que la planète étouffe ». Gérard va même plus loin : « le réchauffement climatique devrait pousser nos (ir)responsables à plutôt descendre la vitesse à 70 km sur route et 110 sur autoroute afin de réduire la pollution et de dégagement de gaz à effet de serre. » Par ailleurs, aller moins vite, c’est aussi plus de sous à la fin du mois. Matthieu estime ainsi que « c’est une aubaine de gagner quelques litres sur un plein ».

Mais là encore, pour certains, l’argument écolo-conso ne tient pas la route. « Les boîtes à vitesses de nos voitures ont été conçues pour rouler en 5e (ou 6e) à une vitesse de 90 km/h, avance Christian. En descendant la vitesse, on est en léger sous régime et on augmente la consommation. »

Un gain de temps, vraiment ?

Le gain de temps fait partie des argument du conseil départemental de l’Aveyron : le retour à 90 km/h permettra de « limiter les temps de parcours pour favoriser l’économie du territoire ». Mais certains internautes ont fait leurs calculs et l’économie semble souvent dérisoire. L’un d’eux a établi que sur son temps de trajet de 50 km entre Château-Thierry et Epernay (Marne), où un tronçon de 32 km a été relevé à 90 km/h, il gagnait « en tout, quatre minutes sur le trajet ».

Sauf que pour d’autres, mis bout à bout, ces minutes de trajet en moins ne sont pas si dérisoires. Denis explique qu’en tant que professionnel, il fait 75.000 km/an : « Je traverse régulièrement la France et pour moi le temps sur la route est du temps perdu. 10 km de moins par heure, c’est dix jours de travail de travail perdu en fin d’année. » Le département de l’Ardèche explique pour sa part à 20 Minutes que les « zones de montagnes engendrent déjà des temps de trajets importants » et que le département est le « seul de France à n’avoir ni autoroute, ni train de voyageur ». Les 90 km/h y sont un besoin essentiel.

Tomber dans le (nouveau) panneau

Reste alors l'argument sur lequel tout le monde s'accorde : le panneau. Dans toute cette histoire, « c’est surtout les fabricants de panneaux qui vont être contents ! », lance une internaute, rejoint par beaucoup d’autres. En effet, changer la signalisation, ça coûte cher. En 2018, lors du passage à 80 km/h, le délégué interministériel à la sécurité routière (DISR) Emmanuel Barbe avait assuré que les panneaux « devaient répondre à des normes très strictes » et que, par conséquent, leur prix était « de 200 euros/pièce ».

Par exemple, sur le département de l’Ardèche où le passage aux 90 km/h concernera 3.500 km de voies, « le coût de remplacement des panneaux sera d’environ 60.000 euros ». En Aveyron et dans le Puy-de-Dôme, se sont respectivement plus de 4.300 et 6.700 km de voies qui vont devoir être réachalandées. Là aussi, le budget va grimper, mais, pour une fois, c’est peut-être une débat sur la monnaie qui sauvera le dîner.