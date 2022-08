Plus de 12.000 abandons d'animaux depuis le début de l'été, selon la SPA

Refuges surchargés, abandons qui n’en finissent pas, et plus de 10 000 animaux recueillis en à peine quelques semaines … Le drame est là alors que l’été est loin d’être terminé !



Soutenez nos équipes et aidez-nous à prendre soin des animaux : https://t.co/giuMSJQnql pic.twitter.com/JqlLXs9J4U