Canicule EN DIRECT : Il fait déjà 26 °C à Paris, 40 °C attendus dans le Sud-Ouest…

« On vend 100 bouteilles par jour, contre 20 d’habitude, alors que les Lyonnais sont en vacances. On ravitaille en permanence ! », relate un employé du kiosque à journaux Le Viste, en face de la place Bellecou à Lyon.

Alors que la France vit déjà sa troisième canicule de l’année, que l’équivalent en bois de la surface de Paris et sa petite couronne est parti en fumée dans le Sud-Ouest et que même le Nord et la Bretagne sont en « alerte sécheresse », on peut s’interroger : vit-on le pire été de notre époque ? Eléments de réponse avec notre journaliste Cécile de Sèze.

Non, personne ne sera impressionné en vous voyant faire des push-up au parc à 14h05, suer sang et eau à 14h07 et être inconscient à 14h09. Alors attendez ce soir pour votre workout, et au pire, personne ne vous en voudra si vous repoussez le legday à ce week-end.

⛰️ Crevasses béantes, chutes de pierres : en cette année marquée par la sécheresse et la canicule, l'accès au sommet du Mont Blanc est particulièrement difficile et périlleux, au grand dam des alpinistes amateurs qui rêvent de fouler le toit des Alpes #AFP 🎥 @C_Personnaz ⤵️ pic.twitter.com/5jFEszeOn6

☀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 Sécheresse historique en Angleterre et en France en juillet 2022 ⤵️ par @CleaPeculier et @ChezBlanchards #AFP #AFPGraphics pic.twitter.com/Mz475EjK1K

Sur ces cartes satellites de la France et de la Grande-Bretagne à l'été 2021 puis cet été, on discerne bien le manque d'eau qui fait très mal à la végétation dans certaines régions.

Une « écologie de classe » au soutien d’une activité gourmande en eaux, dénoncent certains. Ces dérogations sont bien réelles, même si seul le « green », la zone la plus proche du trou, peut toujours être arrosé. On fait le point plus en détail dans cet article.

Tous les départements de France métropolitaine ont activé le « plan sécheresse », ce qui entraîne un certain nombre de restrictions, notamment pour les piscines privées. Mais de nombreux internautes et responsables politiques, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle en tête, fustigent les dérogations obtenues par les golfs pour continuer à arroser leur terrain.