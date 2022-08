Ce lundi 1er août, le Puy-de-Dôme a rejoint la famille (de plus en plus nombreuse) des départements qui ont opté pour le retour aux 90 km/h sur les routes départementales. Un pas en arrière autorisé par la loi et qui revient sur la décision du gouvernement de limiter la vitesse à 80 km/h sur certains tronçons. Au total, 42 départements ont déjà pris cette décision sur l’ensemble de leur réseau ou en partie. Parmi eux : l’Allier, l’Aveyron, la Creuse, le Cantal, la Corrèze, ou encore l’Ardèche. Mais qu’en pensent les usagers ?

