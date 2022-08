Près de 21.000 hectares de forêts partis en fumée en Gironde au mois de juillet. Et le bilan pourrait s’aggraver. Le département est repassé en vigilance rouge « feux de forêt » lundi et « jusqu’à nouvel ordre », sur décision de la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, relaye franceinfo.

Un niveau d’alerte « très élevé », à 4 sur 5, ont précisé les autorités dimanche. La préfète s’appuie sur l’avis de Météo-France, qui prévoit des conditions météo favorables à un départ de feu. Une décision également prise sous les conseils du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et de la Fédération girondine de défense des forêts contre les incendies (FGDI).

🔴Passage en #vigilanceRouge risque #FeuxDeForets en #Gironde à compter du 1er aout et, ce jusqu’à nouvel ordre



⚠️vigilance très élevée / niveau 4 sur une échelle de 5



▶️La préfète appelle au respect des règles de prudence et de civisme



Consultez toutes les restrictions⤵️ pic.twitter.com/ZsDcwY7O36 — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 31, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le risque d’incendies est par ailleurs accentué par le feu de forêt qui s’est propagé sur 300 hectares sur la commune forestière de Mano dans les Landes​ à la frontière avec la Gironde.

Plusieurs restrictions

Cette vigilance niveau 4 impose plusieurs restrictions comme l’interdiction de stationner entre 14 heures et 21 heures sur les pistes forestières « et autres sentiers ouverts au public dans les espaces exposés », précise la préfète. Par ailleurs, « les activités d’exploitation forestière, les travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage sont suspendus entre 13 heures et 22 heures ». Enfin, les activités ludiques et sportives sont interdites à l’exception de celles pratiquées en base de loisir et en pans de plage.

La vigilance rouge « feux de forêt » avait déjà été activée à compter du 14 juillet en Gironde, deux jours après le début de deux incendies « hors normes » qui ont dévoré au total 20.800 hectares de forêt à La Teste-de-Buch et à Landiras, forçant plus de 36.000 personnes à quitter leur logement. Dans un contexte d’accalmie avec des températures en baisse, la préfecture avait ensuite annoncé mercredi la rétrogradation du département en vigilance orange (pour « élevée », niveau 3 sur 5).