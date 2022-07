La situation revenait progressivement à la normale samedi pour la circulation des Thalys entre la France et la Belgique, interrompue vendredi à cause d’un choc avec un animal, mais les voyageurs ne cachaient pas leur mécontentement.

« Cela va beaucoup mieux, la situation se rétablit progressivement », a indiqué une porte-parole de Thalys. « A la suite de l’incident d’hier, des perturbations sont encore à prévoir ce jour », indiquait samedi matin le site de la compagnie basée à Bruxelles, mais le lien devant permettre d’avoir des informations en temps réel conduisait les voyageurs sur une page d’erreur.

Plus de 700 personnes ont passé la nuit à Bruxelles-Midi

Des milliers de passagers sont restés bloqués dans des trains jusque tard dans la soirée vendredi, ou ont dû attendre un train qui n’est jamais parti. A Paris et Bruxelles, les clients se sont vu proposer de rentrer chez eux en taxi, de dormir à l’hôtel ou dans des rames Thalys restées en gare, a indiqué la porte-parole.

Entre 700 et 800 personnes ont ainsi passé la nuit à Bruxelles-Midi dans le Thalys, selon la porte-parole. D’autres ont fait de même à Paris, mais Thalys et la SNCF — son actionnaire majoritaire — étaient samedi incapables de dire combien. Dans la matinée, les trains accusaient entre 10 et 50 minutes de retard Gare du Midi à Bruxelles, a constaté l’AFP sur place.