Un travail acharné des pompiers et des autorités a permis d’en venir à bout. D’après la préfecture de Gironde, l’incendie qui a brûlé 7.000 hectares de forêt de La Teste-de-Buch, dans le bassin d’Arcachon, est désormais « maîtrisé ». Précisons d’emblée que le feu n’est pas éteint. Ce terme de « maîtrisé » signifie que « les risques de reprise sont désormais considérés comme limités et qu’une reprise majeure du feu est écartée », selon la préfecture.

Pour parvenir à contenir ce dramatique incendie qui a parfois rendu l’air irrespirable, les pompiers ont dû sérieusement arroser, avec l’appui de canadairs trop peu nombreux. Mais aussi abattre des arbres et gratter le sol.

Fixé depuis le 23 juillet, le feu reste sous haute surveillance. « Les zones d’incendies restent dangereuses, avec de nombreux fumerons subsistants et un risque important de chute d’arbres dont les racines ont été détruites par l’incendie ». Depuis le 12 juillet et l’apparition des premières flammes, les pompiers luttent pour les maîtriser. Ici et à Landiras, plus de 36.000 personnes ont été évacuées.