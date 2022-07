Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron dîne avec le prince héritier saoudien, la fiancée de Jamal Khashoggi « outrée »

Appelez cela de la géopolémique. Le président Emmanuel Macron a accueilli jeudi soir d’une longue poignée de main le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, invité pour un dîner de travail au palais de l’Elysée à Paris, malgré les protestations des défenseurs des droits de l’Homme. Emmanuel Macron a chaleureusement salué son hôte vêtu de la tenue traditionnelle saoudienne, et dont c’est la première visite en Europe depuis l’assassinat de Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite en Turquie il y a moins de quatre ans. Hatice Cengiz, la compagne du journaliste saoudien, s’est dite « scandalisée et outrée qu’Emmanuel Macron reçoive avec tous les honneurs le bourreau de mon fiancé ».

Engie annonce une remise moyenne de 100 euros pour ses clients bénéficiaires du chèque énergie

C’est un petit coup de pouce. Engie va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne par client bénéficiaire du chèque énergie, a indiqué la directrice générale du groupe Catherine MacGregor dans un entretien publié jeudi sur le site du Parisien. La remise sera proportionnelle au montant du chèque énergie, et le coût de cette mesure s’élève à 90 millions d’euros pour Engie, pour 880.000 clients concernés, a confirmé le groupe à l’AFP. Ce geste ne répond pas au débat lancé au Parlement en juillet sur la mise en place d’une taxe sur les surprofits réalisés par les grands groupes, affirme la dirigeante. « C’est avant tout un geste citoyen, pour aider nos clients. (…) Engie ne produit pas de gaz, mais l’achète et le revend au prix de marché. Il n’y a donc pas là de surprofit », a assuré MacGregor.

La SNCF s'attend à un vendredi très chargé d'un été déjà record

Il va falloir prendre votre mal en patience ce vendredi. Trains complets, fréquentation record… la SNCF se prépare à sa journée la plus chargée de l’été, avec 400.000 voyageurs attendus sur les grandes lignes.

Le niveau des réservations pour l’été est déjà 10 % supérieur à celui, un record lui aussi, de l’été 2019, avant la pandémie de Covid-19, a indiqué la compagnie. « On fait comme d’habitude, mais les trains sont plus pleins et on met l’accent sur la distribution d’étiquettes à valises pour éviter les bagages oubliés », a raconté une porte-parole de SNCF Voyageurs à l’AFP. La compagnie propose désormais sur tous les axes TGV des étiquettes dotées de QR code permettant de retrouver les propriétaires des bagages abandonnés en toute confidentialité.