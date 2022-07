La recherche des coupables s’annonce compliquée. Dix jours après le départ des violents incendies qui ont ravagé plus de 1.700 hectares de végétation dans les Monts d'Arrée, les gendarmes du Finistère ont lancé un appel à témoins. Les enquêteurs espèrent ainsi glaner quelques précieuses informations leur permettant d’identifier le ou les auteurs des départs de feu qui ont défiguré les crêtes au nord du massif armoricain. Les investigations pilotées par les parquets de Brest et de Quimper sont formelles : les deux feux qui ont démarré à Brasparts et Brennilis sont bien d'origine criminelle.

A Brennilis, les pompiers ont notamment identifié deux départs de feu à trente mètres de distance, renforçant la thèse de l’acte volontaire. Pour tenter de retrouver la trace des incendiaires, la brigade de recherches de Châteaulin a lancé un appel à témoins. Toute personne susceptible d’aider à faire avancer l’enquête est invitée à prendre contact avec la gendarmerie par mail : temoignage-incendie-29@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Alors que la France est toujours en proie à de violents feux en raison d’une extrême sécheresse et des fortes chaleurs, plusieurs incendiaires présumés ont été identifiés. En Gironde, c’est une voiture en feu qui avait causé le départ. En Ardèche, un homme âgé de 44 ans a reconnu avoir allumé un feu qui a ravagé 1.200 hectares de végétation. Dans l’Hérault, c’est un pompier volontaire qui a avoué être l'auteur de plusieurs feux.