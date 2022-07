Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un camping de 400 personnes évacué sous la menace du feu à Castellane

Le feu se propage à toute vitesse. Quelque 400 personnes ont été préventivement évacuées d’un camping à Castellane dans les Alpes-de-Haute-Provence face à la progression d’un incendie qui a déjà parcouru 350 hectares sur la commune voisine de Rougon, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture. Le feu s’était déclaré mardi à Rougon, un village perché sur les hauteurs du Parc naturel régional du Verdon. Quelque 200 pompiers sont mobilisés pour limiter la progression de l’incendie qui est toujours très actif dans des zones difficilement accessibles aux moyens terrestres.

Emmanuel Macron reçoit le prince saoudien Mohammed ben Salmane ce jeudi

Serait-ce un retour en grâce ? Le prince héritier Mohammed ben Salmane (« MBS ») dîne ce jeudi avec le président français Emmanuel Macron. C’est la première visite en Europe du souverain saoudien depuis l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Une venue qui suscite la colère des défenseurs des droits de l’Homme.

Cette rencontre signe un peu plus la « réhabilitation » du prince héritier saoudien, moins de deux semaines après la visite du président américain Joe Biden en Arabie saoudite, qui a définitivement consacré le retour de « MBS » sur la scène internationale, dans un contexte de guerre en Ukraine et de flambée des prix de l’énergie.

La France échoue aux portes de la finale de l’Euro 2022, mission à demi accomplie pour Corinne Diacre

Ses regrets resteront sans doute éternels. En atteignant le « dernier carré », mais pas Wembley, après la défaite (2-1) face à l’Allemagne, mercredi, Corinne Diacre a répondu aux attentes de sa Fédération mais pas aux siennes, lors d’un Euro où la sélectionneuse a fait passer un cap sportif aux Bleues sans parvenir à totalement adoucir l’image parfois clivante qu’elle renvoie. La déception passée, elle pourra sûrement se projeter avec plus de sérénité vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, terres d’accueil du prochain Mondial l’été prochain. Diacre devrait normalement être reconduite. Et les Bleues y seront, une fois de plus, très attendues.