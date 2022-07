La fin des vacances pour les uns et le début pour les autres. Ce cinquième week-end des vacances sera marqué par le traditionnel « chassé-croisé » entre juillettistes et aoûtiens, avec une circulation importante dès jeudi 28 juillet dans la vallée du Rhône. Le trafic, particulièrement dense durant les journées de vendredi et samedi, restera soutenu jusqu’au lundi 1er août sur les principaux axes du réseau.

Un samedi classé noir

Selon Bison Futé, en ce qui concerne les départs, les premières grosses difficultés sont ainsi attendues dès ce vendredi 29 juillet, classé en rouge. Cependant, c’est bien la journée du samedi 30 juillet, classée noir pour sa part, qui risque d’être la plus chargée en trafic dans toute la métropole.

Pour les vacanciers de retour le week-end s’annonce également chargé mais seulement dans un gros quart sud-est. Les voies de circulation du reste du territoire seront classées orange.

Durant ce « chassé-croisé », il est recommandé de voyager en dehors des périodes les plus chaudes, d’emporter de l’eau en quantité suffisante et de multiplier les pauses tout au long du parcours.