Une crèche People & Baby fermée à Bordeaux pour 3 mois par la préfecture de la Gironde, en raison notamment d’un « climat d’insécurité ». Cette fermeture intervient après la mort d'une enfant de onze mois, fin juin, dans une crèche du groupe à Lyon. La préfecture note des « comportements inadaptés de trois professionnels encadrant des enfants » exposés dans un « signalement transmis par le parquet des mineurs », à savoir des « cris et paroles inappropriés lors des sorties dans l’espace extérieur situé sur le parking de l’immeuble ».

Le texte mentionne également un rapport d’un médecin de la Protection maternelle infantile du 11 juillet qui évoque « [un] mal-être des enfants, [un] climat de découragement et d’insécurité dans la crèche » Eden Art, « [la] présence d’un enfant non connu des professionnels présents, [une] responsable opérationnelle injoignable ». D’après l’arrêté, la fermeture temporaire a été « sollicitée » par le département, qui gère les autorisations d’ouverture et de fonctionnement de la crèche.

Pas de faits de maltraitance infantile constatés

Suite à « différentes interpellations » de parents, de professionnels mais également d’un voisin de la structure, les services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) avaient diligenté un premier contrôle inopiné de l’établissement en mars conduisant la PMI à émettre une série de « recommandations » à l’intention de son gestionnaire, dans le cadre d’une « procédure contradictoire », a expliqué le département de la Gironde dans un communiqué. « Concrètement, il s’agissait de proposer un plan d’action, de stabiliser les effectifs de l’établissement face à un turn-over incompatible avec les besoins des enfants accueillis », a souligné le département.

Joint par l’AFP, le département précise n’avoir pas eu connaissance de faits de maltraitance infantile mais il relève que le personnel « était en nombre insuffisant et en souffrance ». Dans son communiqué, il précise que « si un plan d’action a bien été proposé par la structure fin avril, de nouveaux signalements ont conduit le département à réaliser un deuxième contrôle inopiné » en juillet. Il a alors « constaté que les mesures correctives » n’avaient pas été prises et que « des dysfonctionnements perduraient, à savoir que la sécurité physique et affective des enfants accueillis n'[était] plus garantie ».

Bordeaux résilie sa réservation de 25 places dans la crèche

Fin juin, à Lyon, une fillette de onze mois est décédée dans une crèche du même groupe. Une employée a été mise en examen pour homicide volontaire, soupçonnée d’avoir fait ingérer un produit caustique à l’enfant. L’établissement a été fermé pour trois mois et le gouvernement a saisi l’inspection générale des affaires sociales (Igas).

A Bordeaux, la mairie qui réservait « 25 places sur 32 » dans cette crèche, a indiqué savoir que l’établissement « rencontrait des difficultés de fonctionnement depuis plusieurs années, et ce, avant même sa reprise par People & Baby ». Elle a aussi assuré qu’elle « résiliait le marché de réservation de places pour la crèche Eden Art ».