Tout le monde n’aborde pas la canicule avec les mêmes moyens pour s’hydrater et se rafraîchir. Au camp de migrants de Loon-Plage, près de Dunkerque, dans le département du Nord, l’association Charitable Roots a mis à leur disposition une cuve d’eau. Mais selon Human Rights Observer, vidéo à l’appui, cette réserve vitale a été confisquée par les autorités durant une expulsion.

Lors d'une réunion entre plusieurs associations et la sous-préfecture de Dunkerque, il avait été convenu que les cuves d'eau mises à disposition des personnes exilées par @CharitableRoots ne seraient pas saisies lors des opérations d'expulsions.

Cela n'a pas été le cas ce matin. pic.twitter.com/xVwS6xVZek — Human Rights Observers (@HumanRightsObs) July 20, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Lors d’une réunion entre plusieurs associations et la sous-préfecture de Dunkerque, il avait été convenu que les cuves d’eau mises à disposition des personnes exilées par@CharitableRoots ne seraient pas saisies lors des opérations d’expulsions. Cela n’a pas été le cas ce matin », est-il écrit sur le compte Twitter. Les autorités pouvaient-elles confisqué cette réserve ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

L’opération menée par les forces de l’ordre a eu lieu le mercredi 20 juillet, au petit matin. Le campement regroupe plusieurs centaines de personnes qui ont dû quitter Grande-Synthe suite à des expulsions.

Dans un communiqué de presse publié dès le lendemain, le jeudi, la préfecture de la région a expliqué qu’il ne s’agissait que d’une erreur : « De nombreuses questions ont été posées à l’occasion de l’évacuation d’un campement situé sur la commune de Loon-Plage en application d’une décision de justice. L’huissier a, par erreur, fait emporter une cuve d’eau. Le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, s’est assuré qu’elle avait été restituée dès hier soir. »

D’un point de vue légal, les expulsions doivent être autorisées par un juge, qui s’appuie sur un acte d’huissier de justice. Pour que le propriétaire des lieux, qu’il s’agisse de l’Etat ou d’un particulier, retrouve sa propriété, il peut également être ordonné que les biens des occupants soient saisis. C’est fréquemment le cas des tentes des migrants. S’il ne s’agissait pas d’une erreur, la cuve aurait pu être noté parmi les éléments à saisir.

Cela dit, en pleine canicule, et pour des personnes sans accès à l’eau potable, une telle décision aurait été très contestable. D’autant plus qu’en France, le Code de l’environnement​ note que « l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable ».