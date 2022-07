Cobac Parc n’ouvrira pas ses portes ce mardi. Le parc d’attractions situé à Mesnil-Roc’h (que l’on appelait Lanhélin) en Ille-et-Vilaine restera fermé le jour des obsèques du jeune saisonnier de 18 ans. Le 21 juillet, ce jeune opérateur de manège était décédé dans sa chambre d'hôpital à Rennes où il avait été admis mardi en état d’urgence absolue.

Le saisonnier, originaire du secteur, avait fait une chute d’environ sept mètres de hauteur alors qu’il se trouvait sur la Tour du Gué, l’une des attractions phares de Cobac Parc. D’après des témoins, le jeune homme se serait suspendu à l'une des nacelles avant de tomber.

Enquête ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident

La direction avait maintenu l’ouverture du parc d’attractions, ne fermant que la Tour du Gué, notamment pour les besoins de l’enquête. Les responsables du groupe Looping, propriétaire du parc et de l’aquarium de Saint-Malo ont expliqué avoir mis en place d’un important soutien psychologique pour le personnel et l’entourage du jeune homme. « L’ensemble des équipes se réunira pour entourer sa famille et lui rendre un dernier hommage », a fait savoir le parc.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. L’intervention de l’inspection du travail a également été sollicitée, précise le parquet de Saint-Malo.