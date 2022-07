Les pompiers viendront-ils à bout des flammes à Landiras, dans le sud de la Gironde, qui ont déjà consumé 13.800 hectares ? Si la situation continue à s’améliorer sur le front des deux importants feux de forêt qui frappent le département depuis près de deux semaines, cet incendie​ n’était toujours pas fixé dimanche, a indiqué la préfecture.

« Les températures supérieures à 35°C (dimanche) ont provoqué l’apparition de fumerolles et de départs de feu dans la zone brûlée qui ont été traités par les 1.200 sapeurs-pompiers et les moyens aériens toujours mobilisés sur le terrain », soit deux Canadairs et deux hélicoptères d’attaque feux de forêt, a expliqué la préfecture dans un communiqué. « Ces phénomènes devraient diminuer (ce lundi) avec la baisse annoncée des températures », a-t-elle ajouté.

Des milliers d’évacuations

Les reprises de feu ont été entraînées par « la chaleur, le vent et la baisse de l’hygrométrie » (humidité), ont précisé les pompiers de Gironde. Ces deux incendies qui se sont déclarés le 12 juillet dans l’après-midi, l’un dans la forêt de La Teste-de-Buch, dans le Bassin d’Arcachon, et l’autre à Landiras, à 40 kilomètres au sud de Bordeaux, ont brûlé près de 21.000 hectares de forêt, soit environ deux fois la superficie de Paris intra muros.

Ils n’ont fait aucune victime mais ont contraint plus de 36.000 personnes à quitter leur logement, dont 6.000 vacanciers évacués des cinq campings de la dune du Pilat qui ont ensuite été détruits par les flammes.

Feu contenu à La Teste

La grande majorité de ces déplacés ont pu rentrer chez eux ces derniers jours mais quelques milliers de personnes évacuées du secteur de Landiras n’ont pas encore pu le faire. « Aucune nouvelle autorisation n’a pu être accordée (dimanche) pour permettre aux personnes évacuées de réintégrer leur logement. Les autorités continuent d’étudier la situation secteur par secteur », a assuré la préfecture.

Depuis samedi, l’incendie de La Teste-de-Buch est considéré par les autorités comme « fixé », contrairement à celui de Landiras qui reste toutefois « contenu ».

A La Teste, le site touristique de la dune du Pilat est toujours inaccessible, selon la préfecture. La préfète de Gironde Fabienne Buccio doit réunir ce lundi les élus et les acteurs économiques des deux zones sinistrées pour « préparer la sortie de crise sur le plan économique ».