Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A deux ans des JO-2024, Emmanuel Macron fait un point d'étape

A deux ans des JO-2024, le président français Emmanuel Macron organise ce lundi une « réunion de chantier », selon l’Elysée, avec une dizaine de ministres pour « faire le point » sur cet évènement dont les défis sécuritaires et budgétaires inquiètent.

Il fallait marquer le coup. A deux ans quasiment jour pour jour de l’échéance (26 juillet-11 août 2024), le président de la République veut montrer que les JO sont une priorité de ce début de quinquennat et que rien ne doit être laissé au hasard.

Le feu à Landiras toujours pas fixé, malgré une amélioration de la situation

Les pompiers viendront-ils à bout des flammes à Landiras, dans le sud de la Gironde, qui ont déjà consumé 13.800 hectares ? Si la situation continue à s’améliorer sur le front des deux importants feux de forêt qui frappent le département depuis près de deux semaines, cet incendie n’était toujours pas fixé dimanche, a indiqué la préfecture.

« Les températures supérieures à 35°C (dimanche) ont provoqué l’apparition de fumerolles et de départs de feu dans la zone brûlée qui ont été traités par les 1.200 sapeurs-pompiers et les moyens aériens toujours mobilisés sur le terrain », soit deux Canadairs et deux hélicoptères d’attaque feux de forêt, a expliqué la préfecture dans un communiqué. « Ces phénomènes devraient diminuer (ce lundi) avec la baisse annoncée des températures », a-t-elle ajouté.

Kevin Mayer sacré champion du monde du décathlon pour la deuxième fois

Bis repetita ! A deux ans des Jeux de Paris et un an après l’argent olympique, Kevin Mayer a renoué avec l’or mondial du décathlon, cinq ans après son premier sacre et malgré une préparation tronquée, à Eugene (Oregon) dimanche.

Mayer sauve ainsi l’équipe de France d’un embarrassant zéro pointé, qu’elle n’a plus connu sur la scène internationale depuis les JO-2000, au moment où se profile la grand-messe olympique sur ses terres.