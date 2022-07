Il effectuait sa première saison estivale au sein du parc d’attractions Cobac Parc. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la vie de ce jeune saisonnier de 18 ans s’est arrêtée dans la chambre de l’Hôpital Pontchaillou de Rennes où il avait été admis mardi après une violente chute. Originaire du secteur, ce jeune homme est tombé d’une hauteur d’environ 7 m alors qu’il s’était accroché à la nacelle de la Tour du Gué, l’une des attractions phares de Cobac Parc.

Depuis le drame, le parc d’attractions basé à Lanhélin, entre Rennes et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est resté ouvert. Seule l’attraction où le jeune homme est tombé est restée fermée, notamment pour les besoins de l’enquête. Dans les rangs du personnel du parc, l’émotion est évidemment très forte. « On est tous sous le choc », admet Régis Morçais. Le directeur du groupe Looping propriétaire de Cobac Parc ne souhaite pas s’exprimer sur les faits qui ont conduit à la chute du jeune saisonnier. « Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait volontairement accroché à la nacelle », précisait jeudi la procureure de la République de Saint-Malo Christine Le Crom. La sécurité des installations n’est pas remise en question.

« Il y a beaucoup d’émotion »

Face au drame, la direction assure « être dans l’accompagnement » de son personnel et de la famille du défunt. « Il y a beaucoup d’émotion. Nous avons mis en place un accompagnement psychologique très rapidement. Un psychologue était sur place dès jeudi et nous avons mis en place un numéro d’écoute disponible 24 heures/24 et sept jours sur sept. Face à ce drame, il est important de pouvoir partager, d’être ensemble », poursuit le directeur du site. Certains personnels, témoins de la scène, ont été particulièrement choqués par cet accident. « Les équipes qui ne se sentaient pas en état de travailler ont été libérées », promet Régis Morçais.

Mardi, Cobac Parc sera fermé, afin de permettre au personnel du parc d’attractions de se rendre aux obsèques du jeune homme, en accord avec la famille. Une trentaine de personnes, dont une majorité de saisonniers, travaillent dans le parc.