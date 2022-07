L’Aquitaine brûle, mais dans le Sud-Est, certains aimeraient qu’on regarde ailleurs. Depuis plusieurs jours, alors que la Gironde est en proie à un feu historique, pompiers ​et élus de Provence-Alpes-Côte d’Azur tirent la sonnette d’alarme. « L’année dernière, à cette période de l’année, je disposais en opérationnel de huit Canadairs, détaille Dominique Lain, président des sapeurs-pompiers du Var. Aujourd’hui, j’ai 50 % de flotte aérienne en moins, alors que tous les clignotants sont au rouge, et que les conditions sont extrêmes, sur le plan climatique, de la végétation et de la fréquentation touristique. J’ai voulu pousser un coup de gueule, car il ne faudrait surtout pas qu’on en arrive à déshabiller Paul pour habiller Jacques. »

Ces Canadairs manquants ont en effet quitté l’unique base française de Nîmes pour venir à bout de l’incendie monstre qui sévit en Gironde depuis plusieurs semaines. « Aujourd’hui, OK, il y a la solidarité, poursuit Dominique Lain. Mais j’ai pas mes avions. Si demain, on claque un feu, on fait comment ? J’ai besoin de maintenir la même capacité opérationnelle sur les départements méditerranéens, de façon à avoir les mêmes possibilités de lutte contre le feu que l’année dernière. Et vous savez ce qu’on dit ? On éteint un feu en une seconde avec un verre d’eau, en une minute avec un bidon de 10 litres, et après, c’est parti, et c’est exponentiel ! Aujourd’hui, il nous faut des moyens aériens pour attaquer les feux naissants. Tout ça m’inquiète. »

« Si c’est ça la plus grande flotte, elle est où ? »

La faute, comme dit Dominique Lain, à l’usage « du même nombre d’avions sur un périmètre agrandi, des moyens identiques sur un espace plus grand ». Traduction : le nombre de Canadairs dont dispose la France est insuffisant si plusieurs feux se déclenchent en même temps à plusieurs endroits du pays, selon les acteurs locaux.

Quand, en visite en Gironde, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que la France avait la plus grande flotte européenne, le président du parc national des Alpilles a failli s’étrangler. « J’ai pété un plomb et je me suis dit que c’était pas possible, peste Jean Mangion. Si c’est ça la plus grande flotte, elle est où ? Et si c’est ça la plus grande flotte, c’est une catastrophe ! Qu’on arrête de nous faire croire que la flotte est suffisante pour la France. C’est prendre les gens pour des billes ! »

Le président du parc national des Alpilles ne décolère pas, une semaine après le début de l’incendie de la Montagnette, dans les Bouches-du-Rhône, qui a ravagé un millier d’hectares. « Nous n’avions plus aucun avion sur la base de Nîmes quand le feu s’est déclaré, affirme Jean Mangion. Ils étaient tous partis dans le Sud-Ouest. Et il n’y avait aussi pas assez de pilotes. L’essentiel des moyens était mobilisé pour l’Aquitaine. Si on avait eu deux bombardiers de plus, on n’aurait pas perdu 1.000 hectares ! Quand pour un incendie, on mobilise tout le monde, c’est qu’il y a un problème. C’est comme si on avait un service d’urgence dans un hôpital pour 10 millions d’habitants. C’est une question de sécurité des biens et des personnes. C’est une responsabilité constitutionnelle, merde ! »

Alors que s’ouvre ce vendredi le Grand Prix de Formule 1 du Castellet, comme chaque année, face au risque incendie lié à l’organisation de cet événement sportif, les pompiers du Var avaient demandé la mobilisation d’un hélicoptère bombardier d’eau sur l’aérodrome du site. « Et à l’heure où on se parle, je ne l’ai toujours pas, soupire Dominique Lain. Et je n’ai pas de Canadairs comme l’année dernière. On va donc espérer que le travail de prévention qu’on fait toute l’année fonctionne… »