Depuis dix jours, une bonne partie de la France sue à grosses gouttes, sans discontinuer. Le 12 juillet, une vague de chaleur s’est abattue sur une large part du territoire, avec un pic exceptionnel lundi sur la façade atlantique et le lendemain dans le nord et l’est du pays. Selon Météo-France, la canicule se concentre désormais sur le quart sud-est, et cela va durer. Si le reste de la France a été rafraîchi par des passages perturbés et orageux, ce n’est pas le cas dans cette zone.

« Les valeurs de températures minimales et maximales y sont très élevées depuis plus d’une semaine, sans toutefois atteindre des niveaux exceptionnels. Un pic de chaleur est attendu dans le sud du pays ce dimanche. Les valeurs de température restent dans tout le pays supérieures aux normales de saison et l’humidité des sols superficiels atteint des valeurs basses records pour la saison dans de nombreuses régions », précise Météo-France dans son bilan du jour.

Ce vendredi, le thermomètre aura atteint des maximales entre 34 et 38 °C, avec des pointes à 39 à 40 °C ponctuelles dans les départements placés en vigilance orange. Et il ne faudra pas compter dans ces régions sur la nuit pour rafraîchir l’air, puisque les températures resteront élevées, souvent comprises entre 22 et 26 °C sur les zones littorales. Par contre, des orages très pluvieux sont prévus dans la soirée en Normandie et dans les Hauts de France, avec parfois de la grêle. Ce qui pourrait être aussi le cas dans certaines zones de la région Grand Est, où le vent pourrait parfois souffler fort.

Des pics localisés à 40 °C en basse vallée du Rhône

Ce week-end, on va donc assister à une nouvelle hausse des températures, en particulier dimanche, où il y a aura « un nouveau pic », prévoit Météo-France. « Dans le Sud-Est, la chaleur sera similaire aux jours précédents, avec un élargissement au sud-ouest du pays. Sur la moitié sud, il fera 32 à 38 °C, avec quelques pointes au-dessus de à 38 °C, voire 40 °C en basse vallée du Rhône. Sur la moitié nord, la température oscillera le plus souvent entre 30 et 34 °C, un peu moins sur le littoral de la Manche, de la mer du Nord ainsi qu’en Bretagne », indiquent les prévisionnistes.

Des chaleurs qui seront toujours d’actualité en début de semaine prochaine pour ceux qui se trouvent dans le sud du pays. Les vigilances canicule sont susceptibles d’y persister, notamment du côté de la vallée du Rhône.