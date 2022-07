« La piscine, on ne l’a pas encore ouverte donc je ne sais pas si elle est verte », annonce Annie, 72 ans, une habitante du Pyla-sur-Mer, un quartier huppé de La Teste-de-Buch (Gironde). Ce vendredi midi, elle et son mari Patrick ont pu regagner leur maison après une évacuation lundi, alors que l’incendie de la pinède en cours depuis le 12 juillet continuait de se propager. Environ 3.500 habitants du nord du Pyla-sur-Mer ont été autorisés à rentrer chez eux depuis jeudi soir, devant l’amélioration de la situation. Les feux à La Teste et Landiras sont stabilisés mais toujours pas fixés et les pompiers continuent leurs interventions sur place.

La septuagénaire a eu peur d’être cambriolée, craignant que la coupure d’électricité empêche le fonctionnement de l’alarme. Si le couple a été stressé de ne pas savoir pour combien de temps il partait, il n’a pas vraiment craint pour sa maison, dans ce secteur relativement éloigné de l’incendie, par rapport à des quartiers comme Cazaux. De la même façon à quelques pâtés de maisons de là, François Pacifico, 77 ans, se dit surtout soulagé de retrouver le calme de sa maison, achetée en 1980. « On est quand même assez loin, on n’a pas eu très peur. On est partis parce que c’était les consignes. » Sa femme, elle, est plus expansive. « On est super contents, on a sauvé notre maison ! Les pompiers ont été admirables », lance-t-elle. Ils décrivent un retour sans encombres, bien encadré, avec le passage de l’opérateur de gaz pour vérifier leur installation.

Le maire de La Teste a cru perdre sa maison

Sur le pas de sa porte, Jean-Claude, 68 ans, s’emploie à nettoyer méticuleusement les petites brindilles ramenées par le vent pendant l’incendie et qui noircissent sa terrasse. Lui et sa femme sont revenus jeudi de leur appartement bordelais pour retrouver leur maison quittée à la va-vite lundi. « J’ai eu peur quand j’ai vu le vent qui se levait au pied de la Corniche et je me suis dit qu’il y avait là beaucoup de bouteilles de gaz », se souvient-il. Ils sont partis en emportant des documents importants comme les passeports et « quelques bijoux ». Il dit sa femme « marquée », même sans avoir eu le feu chez eux c’était un moment difficile. « Toute la forêt a brûlé chez nous, faudra voir après les causes…, commente Jean-Claude. Moi, à mon sens, tous ces campings au milieu de la forêt, ce n’est pas possible. »

Un couple de bordelais est occupé ce vendredi midi à décharger sa Tesla garée devant sa maison secondaire, dans laquelle il était en vacances quand l’évacuation a été sonnée. « C’était assez impressionnant quand les bouteilles de gaz ont explosé, témoigne le trentenaire, qui ne souhaite pas donner son nom. Mais il vaut mieux partir que de vouloir rester et risquer ensuite de mettre en péril les pompiers pour venir nous chercher ».

Au total depuis le 12 juillet, six habitations et trois restaurants ont été détruits à la Teste-de-Buch. « On a limité la casse, souligne le maire de la commune sinistrée Patrick Davet. Moi-même, j’ai été évacué et je ne suis pas encore chez moi. Mais ma maison aurait pu ne pas être là. Jusqu’à 2 heures du matin lundi soir, je pensais que j’allais la perdre. » Quelque 13.000 Testerins attendent encore de pouvoir rentrer chez eux.