La fin de la canicule dans le Sud-Ouest semble avoir sonné l’heure de l’accalmie. Les incendies qui ont pour l’heure détruit 20.800 hectares de forêts en Gironde depuis le 12 juillet ne progressent plus depuis deux jours. De quoi laisser espérer un retour à domicile pour les habitants des zones évacuées. Ils sont près de 37.000.

Jeudi soir, environ 6.000 personnes ont été autorisées à rentrer chez elles à plusieurs endroits (Pyla-sur-Mer, Cabanac, Villagrains, Budos et Saint-Magne). Quelques heures plus tôt, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, avait appelé les riverains à « faire preuve de patience », ajoutant que si la situation était en voie d’amélioration, la bataille n’était « pas pour autant terminée » et les incendies « ni éteints, ni fixés ».

Parmi les habitants, certains n’ont plus de maisons, ou des maisons partiellement détruites. Et s’il est encore difficile d’avoir un chiffre précis, plusieurs personnes ont témoigné, notamment dans la commune de Guillos. Leur domicile a été soufflé par les flammes. Et la question de l’indemnisation va se poser. Selon Le Parisien, l’hypothèse d’un arrêté de catastrophe naturelle est pour le moment écartée par le ministère de l’Intérieur.

Faire jouer l’assurance habitation

Que faire alors ? Il faudra se tourner vers son assurance habitation, sachant que la garantie incendie et explosion est obligatoire dans tous les contrats d’assurance habitation pour les locataires, et recommandée pour les propriétaires. « Si vous avez souscrit un contrat d’assurance habitation et que vous êtes confronté à un sinistre incendie ou explosion, vous devez prévenir rapidement votre assureur. Il décidera s’il est nécessaire de désigner un expert ou non avant de vous indemniser », explique le site du Service public. Le site spécialisé Monexpertdudroit insiste sur l’importance de déclarer le sinistre dans les plus brefs délais. « Quel que soit le responsable ou la cause du sinistre, l’assuré dispose de cinq jours ouvrés pour déclarer l’incendie à sa compagnie d’assurance », abonde le site du LeLynx.

« La déclaration de sinistre doit indiquer vos coordonnées, le numéro du contrat d’assurance habitation, la date de survenue du sinistre, ses causes ainsi qu’une description des dommages occasionnés », précise-t-il. Cela peut se faire par téléphone, en agence ou par Internet en complétant le formulaire à disposition sur le site de l’assurance en question.

Toutefois, si un arrêté d’interdiction d’hébergement était pris par les autorités, la loi prévoit que « le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. »

Et pour les vacanciers ?

Les habitations ne sont pas les seules à être parties en fumée. Cinq campings de la dune du Pilat, dont celui rendu célèbre par le film de Franck Dubosc, ont dû être évacués, laissant derrière eux un paysage de désolation. Pour les vacanciers qui ont été contraints de quitter leur camping, hôtel ou logement de vacances à cause de l’avancée des flammes, ils seront automatiquement remboursés. Ils « n’ont aucun souci à se faire, les assurances professionnelles sont efficaces et les délais de remboursement sont en général assez courts », explique Olivier Moustacakis, cofondateur du comparateur Assurland, à Capital.

En revanche, pour les personnes qui ont fui l’habitation de leur propre initiative, et non après une obligation des autorités et sans que l’établissement ait été touché par l’incendie, là encore, il faudra se tourner vers son assurance personnelle. Les campings et hôtels ne sont en effet pas dans l’obligation de les rembourser. « Tout dépend du contrat souscrit, mais la plupart des assurances exigent une raison valable avant de vous indemniser », poursuit Olivier Moustacakis. Et pour recevoir une indemnité, qui ne couvrira qu’une partie de vos frais de réservation, il faudra que l’assurance considère l’incendie comme cas de force majeure.

Et pour ceux qui souhaitent annuler leurs vacances si l’établissement est ouvert, cela va dépendre « du contrat passé avec l’hébergeur, mais aussi des assurances dont dispose l’assuré. Il faut se pencher sur toutes les possibilités. Si un arrêté de catastrophe naturelle était prononcé, cela faciliterait les démarches d’indemnisation », précise à La Voix du Nord Robert Bréhon, président de l’UFC – Que Choisir Hauts-de-France. Ainsi, pour ceux qui ont une assurance multirisques, il ne devrait pas y avoir de difficulté.