Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron peut respirer. L’Assemblée nationale a adopté, vendredi au petit matin, en première lecture le projet de loi « d’urgence » pour le pouvoir d’achat à l’issue de quatre jours de débats sous haute tension entre la majorité et les oppositions. Voté après une nuit entière de discussions chaotiques, le texte gouvernemental a été validé par 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions, avec l’apport des voix de députés de LR et du RN qui ont salué certaines mesures allant « dans le bon sens ».

Le projet adopté par l’Assemblée prévoit le triplement à 6.000 euros des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés et une hausse de 4 % les pensions de retraite et plusieurs allocations (familiales, minima sociaux) avec effet rétroactif au 1er juillet 2022

Les pompiers vont pouvoir – un peu – respirer. La situation s’est nettement améliorée jeudi sur le front des incendies tant en France qu’au Portugal et en Espagne, où un feu d’envergure a été stabilisé dans le nord-est. En France, les deux feux qui ont détruit 20.800 hectares de forêt en Gironde (sud-ouest) depuis dix jours et entraîné l’évacuation de plus de 36.000 personnes n’ont pas progressé, les pompiers traitant toujours quelques reprises de feu, ont indiqué les autorités locales.

Environ 6.000 habitants ont été autorisés à réintégrer leur domicile jeudi, selon la préfecture. En Espagne, l’incendie d’Ateca en Aragon (nord-est) a évolué « très favorablement » dans l’après-midi. Et au Portugal, l’incendie de la province de Zamora (nord-ouest), qui a entraîné la mort d’un pompier et d’un berger dimanche et lundi, a également été contrôlé.

Pendant plus de trois heures, il n’y avait pas de pilote dans l’avion. Au total, 187 minutes ont séparé la fin du discours de Donald Trump, lorsqu’il a encouragé des dizaines de milliers de ses supporteurs à « marcher » vers le Capitole, et la vidéo dans laquelle il leur a demandé de quitter les lieux. Jeudi soir, lors de la huitième audition publique, la commission d’enquête parlementaire a détaillé ce que l’ex-président américain a fait pendant ce temps. Et surtout ce qu’il n’a pas fait : appeler Mike Pence ou ses généraux.

Dénonçant un « manquement absolu au devoir » présidentiel, le comité composé de sept démocrates et deux républicains a annoncé de nouvelles audiences – non prévues – pour septembre. Avant son rapport final, qui pourrait recommander des charges pénales contre Donald Trump. Mais c’est l’attorney general (ministre de la Justice) Merrick Garland qui devra décider s’il y a matière à inculper un ex-président.