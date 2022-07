Gérald Darmanin s’est-il ( encore une fois ?) avancé un peu trop vite sur les chiffres ? Le 19 juillet, taclé à l’Assemblée nationale par un élu Nupes sur les moyens de lutte contre les incendies, jugés insuffisants au niveau humain et matériel face à la sécheresse et au dérèglement climatique, le ministre de l’Intérieur a voulu montrer ses muscles.

« La France dispose de la plus grande flotte d’Europe, avec notamment 21 avions et 35 hélicoptères, a-t-il répondu. Depuis 2017, nous avons augmenté de 44 % le budget de la Sécurité civile. Plutôt que polémiquer, soutenons nos sapeurs-pompiers qui font un travail admirable ! » L’argument, repris par d’autres ministres, a aussi été vilipendé sur les réseaux sociaux, le vieillissement de la flotte ayant été pointé du doigt.

FAKE OFF

La déclaration de Gérald Darmanin est fausse si l’on est tatillon, et mérite d’être largement nuancée. Car la comparaison n’est pas forcément pertinente : les appareils diffèrent selon leurs spécificités, leur capacité de largage et aussi selon les besoins et le mode de fonctionnement de la protection civile de chaque pays.

La France a, à sa disposition, douze Canadair, des avions amphibies qui écopent et larguent de l’eau, six Dash 8, des avions gros-porteurs qui larguent de l’eau ou un produit à retardement et « sont spécialisés dans la surveillance, puis dans la lutte [contre les feux] », détaille Christophe Govillot, pilote de Canadair et représentant du Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile (SNPNAC). « Cela fait 18 avions bombardiers d’eau en France, c’est le vrai chiffre, celui que l’on a au quotidien », précise-t-il. S’y ajoute trois avions d’observation, soit 21 aéronefs, chiffre donné par Gérald Darmanin.

La France compte également 35 hélicoptères dragon, qui servent à la reconnaissance et au transport de personnel, et loue 2 hélicoptères bombardiers d’eau, selon le dispositif communiqué par le ministère de l'Intérieur, soit une flotte de 58 appareils. Un septième Dash sera opérationnel dans « une dizaine de jours », nous précise le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile.

L’Espagne dispose de 34 appareils bombardiers d’eau

Au total, l’Espagne « dispose » d’une flotte plus importante que la France avec 30 avions et 31 hélicoptères, soit 61 appareils, selon les chiffres publiés en juin dans un communiqué du ministère de l’Intérieur espagnol, qui a ouvert un appel d’offres pour remplacer des unités hors service. Mais petite subtilité, l’Etat espagnol possède seulement ses Canadair, les autres avions et hélicoptères sont la propriété d’entreprises privées et sont donc loués, indique le site du ministère de la Transition écologique.

Si on se penche sur le détail des avions et hélicoptères bombardiers d’eau possédés ou loués : l’Espagne dispose de 34 appareils et la France de 20 (en comptant la location des 2 hélicoptères bombardiers d’eau). Dernière comparaison : la flotte italienne se compose, pour cette saison des feux 2022, de 15 avions Canadair et de 5 hélicoptères bombardiers d’eau, soit une flotte de 19 appareils bombardiers d’eau. S’y ajoutent 14 autres hélicoptères du ministère de la Défense, de la brigade des pompiers et des Carabiniers, selon les chiffres du département italien de la protection civile.

« On a l’une des flottes les plus conséquentes en Europe pour les avions bombardiers d’eau », nuance le commandant Alexandre Jouassard, qui ajoute que la flotte française est la plus grande en nombre d’appareils. Confronté aux chiffres mentionnés par le site du gouvernement espagnol, il nous précise que la déclaration se basait sur des éléments envoyés par le ministère de l’Intérieur espagnol. « L’objectif, ce n’est pas de bloquer sur un ou deux avions près », commente-t-il, préférant parler « d’une des flottes les plus conséquentes en Europe ».

« Il faut se projeter face aux enjeux du réchauffement climatique »

Que conclure de cette bataille de chiffres ? Pas grand chose. Christophe Govillot s’en agace d’ailleurs : « Non, on n’a pas la flotte la plus grosse en Europe de bombardiers d’eau, mais cette bataille ne nous intéresse plus, dit-il. Il faut que l’on se projette pour voir comment articuler la protection civile pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique et il faut lancer des programmes dès maintenant. »

Le syndicaliste avait à nouveau alerté début juillet sur l’état de la flotte française. Il note depuis les progrès réalisés par l’entreprise de maintenance. « On fait avec les moyens qu’on a actuellement, il faut juste que ces moyens soient disponibles et qu’on ait suffisamment de personnel pour être efficace », plaide-t-il.

Emmanuel Macron promet l’achat de plus d’avions

En visite en Gironde, mercredi 20 juillet, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait devoir « acheter plus » d’avions de lutte contre les incendies et réquisitionnait deux hélicoptères lourds bombardiers d’eau supplémentaires pour intervenir dans la région. Un décret présenté en Conseil des ministres va permettre de réquisitionner plus facilement les appareils pour lutter contre les feux de forêt.

Face à une saison des feux exceptionnelle, « avec des incendies en simultanée en Bretagne, dans le Maine-et-Loire et dans le sud et l’ouest de la France, ce qui n’était jamais arrivé, pointe le commandant Alexandre Jouassard, on arrive à une limite capacitaire ». S’il indique que jusqu’à présent les moyens étaient suffisants, il soutient leur augmentation pour « répondre à une situation exceptionnelle comme en ce moment ». Ces moyens passeront par une flotte européenne de Sécurité civile a défendu Emmanuel Macron à la Teste-de-Buch.