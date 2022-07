Il aura fallu près de trois jours d’intenses efforts aux pompiers pour pouvoir l’annoncer. A midi ce jeudi, la bonne nouvelle a été partagée par la préfecture du Finistère. « La situation est totalement stabilisée avec un incendie maîtrisé ». Parti lundi vers 15 heures de la commune de Brasparts, l'incendie qui a frappé les Monts d'Arrée est désormais maîtrisé. Le bilan est lourd. D’après les autorités, la surface totale brûlée est de 1.725 hectares, soit l’un des plus grands incendies que la Bretagne ait connu dans son histoire moderne.

En quelques heures, ce sont des kilomètres entiers de végétation composée de landes, de sapinières et de feuillus qui sont partis en fumée. Un drame tout juste atténué par le sauvetage presque miraculeux de la chapelle Saint-Michel de Brasparts.

Dans les Monts d'Arrée, plus de 1.700 hectares ont été ravagés par un incendie. Un feu qui serait d'origine criminelle à en croire le parquet de Quimper qui a ouvert une enquête. - Loïc Venance / AFP

Ce jeudi, les routes fermées depuis les départs de feu de lundi devraient rouvrir à la circulation. Les autorités invitent cependant les automobilistes à la plus grande prudence dans cette zone désormais désertique et presque entièrement calcinée. Dans un communiqué, le préfet du Finistère Philippe Mahé a tenu « à remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers, forces de l’ordre et services mobilisés tout au long de cette opération de lutte contre l’incendie ». Plus de 500 personnes ont été évacuées par précaution dans cette zone où l’habitat n’est pas très dense. Les populations ont pu regagner leur domicile.

Mercredi, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Quimper pour tenter de faire la lumière sur les raisons des départs de feu alors que la Bretagne suffoquait sous des chaleurs inédites lundi. D’après la procureure Carine Halley, les deux incendies « ont de manière certaine une origine humaine » et « le caractère criminel de l’incendie touchant le site de Brennilis » est « manifeste en raison du constat de deux départs de feu distants de 30 mètres ». Aucune interpellation n’avait eu lieu à ce jour.