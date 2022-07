Quinze enfants et deux encadrantes d’une colonie de vacances blessés dans un accident dans un centre équestre. Mardi soir, à 20h50, sur la commune de Saint-M’Hervé au lieu-dit de La Haute Hairie, près de Vitré en Ille-et-Vilaine, une bousculade de poneys a fait 17 blessés, dont 15 enfants. Trois d’entre eux ont été évacués en urgence absolue. 20 Minutes fait le point sur cet accident.

Que s’est-il passé ?

Selon les premiers éléments de l’enquête révélés par le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, « les enfants et deux accompagnantes emmenaient une vingtaine de poneys au champ. Sur le chemin, l’un des poneys, sans doute celui de tête, a fait demi-tour pour une raison indéterminée, suivi par d’autres. Dans leur fuite, les animaux ont bousculé et renversé le groupe. »

Les deux adultes et 15 enfants ont été blessés, trois enfants ont été évacués dont deux par hélicoptère des Samu d’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire « en urgence absolue, sans que leur pronostic vital ne soit engagé », indiquent les pompiers​ d’Ille-et-Vilaine.

« Les familles ont été avisées pas le centre équestre et la gendarmerie » de l’accident, annonce le procureur.

Dans quel état se trouvent les blessés ?

« Le pronostic aujourd’hui est favorable » pour les trois enfants les plus gravement blessés, âgés de 7 à 11 ans, a déclaré le Pr Louis Soulat, chef des urgences du CHU de Rennes, au cours d’un point presse mercredi matin. Deux enfants sont hospitalisés en soins continus à l’hôpital Sud de Rennes et un autre en réanimation sous anesthésie générale mais son « pronostic vital n’est plus engagé », a ajouté le Pr Soulat.

Les enfants gravement blessés ont été victimes de « traumatismes faciaux consécutifs à des coups de sabots », notamment des « fractures des os de la face », selon le Pr Soulat. Les deux adultes ont eux subi un « stress post-traumatique », selon la même source. Cinq enfants hospitalisés mardi soir « ont déjà été rendus à leurs familles », a précisé le préfet d’Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier sur BFMTV.

Selon la préfecture, une « cellule d’urgence médico-psychologique » a été mise en place.

Ouverture d’une enquête

Elle a été confiée par le parquet de Rennes à la brigade de recherches de Vitré. Le centre équestre où l’accident a eu lieu accueillait une colonie de vacances de 26 enfants âgés de 9 à 13 ans. Selon son site Internet, le Domaine de la Haute Hairie est « situé en pleine campagne, sur 20 hectares préservés et vallonnés ».