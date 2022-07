C’est Noël en plein été. Des contribuables français vont recevoir à partir de ce jeudi un versement du fisc. Et vous faites peut-être partis des heureux élus. À la suite de la déclaration de revenus 2021 et du calcul définitif de votre impôt, vous allez en effet peut-être bénéficier prochainement d’un remboursement. Ou pas du tout. On vous raconte tout ça.

Qui peut en bénéficier ?

Deux types de contribuables sont concernés. Ceux bénéficiant de réductions ou de crédits d’impôt pour certaines dépenses effectuées en 2021 (par exemple des dons, des dépenses d’emploi à domicile, des gardes d’enfants, des investissements locatifs). Dans ce cas, le montant remboursé correspondra au solde des réductions et crédits d’impôt auxquels vous avez droit compte tenu de l’avance de 60 % qui peut vous avoir été déjà versée en janvier 2022.

Par ailleurs, si les prélèvements à la source effectués chaque mois de l’année ont été supérieurs au montant final de vos impôts, le fisc vous remboursera la différence (Par exemple si vos revenus ont baissé et que vous ne l’avez pas signalé à l’administration).

Quand aura lieu le remboursement ?

Le versement interviendra dans la plupart des cas soit le 21 juillet, ce jeudi, donc, soit le 2 août 2022, précise l’administration.

Comment faire pour toucher le remboursement ?

Pas besoin de vous démener. Ce remboursement ne nécessite aucune démarche de votre part. Vous serez remboursé automatiquement par virement ou chèque bancaire.